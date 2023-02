Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Prefeitura de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 24/02/2023 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias dará um complemento salarial de 10% para os professores no nível inicial da carreira do magistério, que alcançará também as gratificações dos docentes da Rede Municipal de Ensino. Todos os profissionais lotados nas unidades escolares da cidade, que recebem gratificações como aula extra, dupla jornada, regência de turma, difícil e dificílimo acesso, terão o reajuste financeiro.

O aumento terá efeito retroativo, referente à data de 1º de janeiro de 2023. De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, os docentes receberão a diferença dos meses de janeiro e fevereiro no pagamento do mês de março.