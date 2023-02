Canal da Figueira, em Caxias, recebe melhorias - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vem efetuando uma série de ações voltadas para a melhoria da infraestrutura no bairro Jardim Anhangá. Visando a qualidade de vida dos moradores, a PMDC realiza a prestação de inúmeros serviços como, por exemplo, a poda e corte de árvores. Nesta sexta-feira (24/02), a iniciativa foi feita no canal da Figueira, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, e contou com a autorização dos órgãos competentes.

A poda consiste em cortar galhos de forma técnica e ordenada para que a árvore cresça corretamente. Ela é recomendada quando os galhos apresentam perigo de queda ou proximidade com edificações e fiações. Já o corte é a supressão total da árvore, com reposição de outro indivíduo de espécie nativa.

Para atender as demandas do município e orientar a população a realizar os pedidos de corte e poda de árvores, a Secretaria recebe as solicitações, presencialmente, na sede do órgão, ou pelo e-mail smma@duquedecaxias.rj.gov.br . A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal fica localizada na Alameda James Franco, nº 03, em Jardim Primavera,