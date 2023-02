Obras contra enchentes em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 24/02/2023 19:55

Duque de Caxias - Com investimentos previstos em R$ 70 milhões, a Prefeitura de Duque de Caxias e o governo do estado continuam com o trabalho de limpeza e desassoreamento do Rio Calombé, na Figueira, segundo distrito, que será canalizado em toda sua extensão. Nos 4,5 km de seu curso, serão instaladas galerias de concreto armado, que facilitarão o escoamento das águas, reduzindo transbordamentos e enchentes nos dias de chuva forte.



As obras fazem parte do programa de combate a enchentes, iniciado em 2017, e que já beneficiou, através de obras de infraestrutura, milhares de moradores dos quatro distritos. A região também vai receber obras de drenagem e pavimentação.

Obras contra enchentes em Duque de Caxias Divulgação

Canal Vasquinho

Uma das obras de macrodrenagem em andamento, no segundo distrito, é a canalização do Canal Vasquinho que, nos 3,7 km de extensão, receberá galerias de concreto abertas e fechadas e terá sua capacidade de vazão aumentada.



Iniciadas no final do ano passado, as obras vão beneficiar milhares de moradores do Cangulo e localidades vizinhas, como Parque Uruguaiana, Parque Independência e Vila Rosário, cortados pelo canal. Durante o lançamento, o prefeito Wilson Reis disse que, com a parceria do estado, o município está realizando importantes obras de infraestrutura, e proporcionando mais qualidade de vida para a população.