Curso gratuito de mangá em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/02/2023 20:56 | Atualizado 28/02/2023 21:01

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) anuncia a abertura de inscrições para novas turmas dos cursos de Desenho Mangá e de Iniciação a Histórias em Quadrinhos, que acontecem na Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar.



Os cursos são gratuitos e as inscrições devem ser feitas, de forma on-line, no período de 27 de fevereiro a 3 de março de 2023, por meio do link: https://forms.gle/QSN28PbkHYgZP9Gq9



- Curso de Desenho Mangá: Direcionado para o público com idade de 11 a 18 anos. O curso tem como objetivo aperfeiçoar as técnicas, estimular a criação de personagens e ampliar o conhecimento e desenvolvimento da modalidade. As aulas acontecem de forma presencial, às segundas-feiras, em dois horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. O aluno poderá escolher o turno durante a inscrição. As aulas começam em 13 de março.



- Curso de Iniciação a Histórias em Quadrinhos: Direcionado para o público com idade de 12 e 18 anos de idade. O curso tem como objetivo aperfeiçoar a linguagem de quadrinhos, desenvolver pequenos roteiros e estimular a produção autoral. As aulas acontecem de forma presencial, às quartas-feiras, em dois horários: das 09h às 11h e das 14h às 16h. O aluno poderá escolher o turno durante a inscrição. As aulas começam em 15 de março.



Os cursos vão ocorrer de forma presencial na Biblioteca Pública de Xerém Ferreira Gullar, localizada na Praça Engenheiro Leão Moura, s/n, Xerém, em Duque de Caxias.

Fazedores de cultura

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, por meio da Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola, está com inscrições abertas para a oficina de Elaboração de Projetos Culturais. O curso é totalmente gratuito. As inscrições vão até 24 de março e são feitas por meio do link: https://forms.gle/iPCLgaenWRi8NFNQ8



O objetivo é orientar os fazedores de cultura de Duque de Caxias a desenvolver projetos para futuros editais de fomento à cultura.



Os conteúdos aplicados serão: Introdução à escrita de projetos, Cronograma e orçamento e Prática de leitura de editais. Os participantes devem ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o Ensino Médio.



As aulas terão início em 28 de março. Serão duas turmas, uma ministrada as terças-feiras, das 10h às 12h, e outra às quartas-feiras, no mesmo horário.