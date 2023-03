Hospital do Olho de Duque de Caxias - Divulgação

Hospital do Olho de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/02/2023 21:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou, nesta semana, os serviços de reforma e adequação do prédio do Hospital Municipal do Olho Júlio Cândido de Brito, que ocupa uma área de mais de mil metros quadrados no bairro Dr. Laureano, no primeiro distrito. A unidade, inaugurada em 2017, já realizou mais de 4,6 milhões de atendimentos, mais de 80 mil cirurgias de catarata, e mais de 600 transplantes de córnea, entre outros procedimentos.

Hospital do Olho de Duque de Caxias passa por melhorias Divulgação



Referência no atendimento médico especializado em oftalmologia, o hospital atende, pelo SUS, pacientes de diversas regiões e até de fora do estado. Entre as melhorias, estão previstas a reforma da rampa, troca de piso da unidade, pintura e reforma dos sanitários, para melhor atender os funcionários e pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde informa que durante as obras o atendimento aos pacientes não sofrerá alteração.



O Hospital Municipal do Olho fica localizado na Praça do Laureano, 1.135. Referência no atendimento médico especializado em, o hospital atende, pelo SUS, pacientes de diversas regiões e até de fora do estado. Entre as melhorias, estão previstas a reforma da rampa, troca de piso da unidade, pintura e reforma dos sanitários, para melhor atender os funcionários e pacientes. A Secretaria Municipal de Saúde informa que durante as obras o atendimento aos pacientes não sofrerá alteração.fica localizado na Praça do Laureano, 1.135.