Município começa os preparativos para a realização da eleição dos conselheiros tutelares - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:31

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA de Duque de Caxias, publicou o edital para o cargo de Conselheiro Tutelar no município. De acordo com o documento, o período para inscrição de candidatos vai até o dia 31/03.

Os interessados em concorrer deverão se dirigir ao CMDCA, situado na Rua Manoel Vieira , s/nº, bairro Centenário, Complexo de Assistência Social Juíza Olímpia Rosa Lemos, das 10h às 16h. Vale destacar que, para inscrever-se no Processo de Escolha, o candidato deve ter reconhecida idoneidade moral, idade igual ou superior a 21 anos, possuir residência na cidade e ser eleitor há mais de três anos no município.

No processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, haverá prova de aferição de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, Língua Portuguesa e Redação, com caráter eliminatório, sob a responsabilidade do Conselho e fiscalização do Ministério Público, que será aplicada no dia 06/08, na cidade de Duque de Caxias, em local a ser definido pela empresa responsável pela organização, elaboração, aplicação, correção e divulgação do resultado (salvo se não houver prorrogação dos prazos por resolução do CMDCA).