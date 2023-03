Construção de nova creche em Duque de Caxias - Divulgação

Construção de nova creche em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/02/2023 21:42

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias está construindo uma creche para atender 160 crianças, de zero a 5 anos de idade, no bairro Jardim 25 de Agosto, no primeiro distrito, na área conhecida como Praça da Pedreira. Localizada na Rua Mariz e Barros, a nova unidade se chamará Elias Lazaroni, em homenagem ao mineiro de Eugenópolis, que chegou ao município em 1955, onde foi comerciante, vereador, presidente e diretor-geral da Câmara Municipal.



Lazaroni foi responsável também pela construção da sede do Poder Legislativo, na Rua Paulo Lins, inaugurada em 1969. Na época, a Câmara funcionava em um prédio antigo na Avenida Nilo Peçanha.

Construção de nova creche em Duque de Caxias Divulgação



A nova creche vai ter oito salas de aula, refeitório, fraldários e banheiros infantis, com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações. Serão atendidos filhos de trabalhadores do bairro e das localidades vizinhas, como a Vila Operária e o Parque Beira Mar.



A prefeitura está construindo escolas e creches nos quatro distritos que vão beneficiar milhares de moradores. A nova creche vai ter oito salas de aula, refeitório, fraldários e banheiros infantis, com acessibilidade para pessoas com deficiência, entre outras instalações. Serão atendidos filhos de trabalhadores do bairro e das localidades vizinhas, como a Vila Operária e o Parque Beira Mar.A prefeitura está construindo escolas e creches nos quatro distritos que vão beneficiar milhares de moradores.

“Esta é uma das prioridades de nosso governo. Cuidar de nossas crianças é construir o futuro de Duque de Caxias. Precisamos de espaços como este para melhor atendê-las enquanto suas mães estão trabalhando pelo sustento das famílias”, destacou o prefeito Wilson Reis.