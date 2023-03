Caxias inaugura espaço de atendimento à criança - Divulgação

Publicado 28/02/2023 21:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou a Creche e Centro de Atendimento Integral à Infância Caxiense – CCAIC Jardim Anhangá. O novo espaço atenderá aproximadamente 50 crianças de 1 a 3 anos de idade com risco nutricional. O espaço conta com três salas de aula climatizadas, banheiros adaptados, playground, além de um refeitório que oferecerá alimentação balanceada para os alunos.

Satisfeita com o resultado, a diretora da unidade educacional, profª Alzira Vargas, declarou que o novo espaço tem um significado muito importante para a comunidade. Vargas ressaltou a excelência do trabalho pedagógico desenvolvido pela equipe de profissionais.

“Tudo foi pensado com muito carinho, a fim de acolher as crianças e desenvolver plenamente as suas potencialidades”, disse a gestora.



Já a mãe do aluno Pietro de Farias, 2 anos, Tallya Maria de Farias, 26 anos, contou que o filho estudará no CCAIC e, com isso, poderá conseguir um emprego para ajudar no orçamento doméstico.

“Os profissionais da escola são muito atenciosos. Eles me explicaram tudo direitinho e estou com uma sensação muito boa. Meu filho já se adaptou ao ambiente e adorou a diretora”, declarou a moradora do bairro Nova Campinas.



Segundo a secretária de Educação, profª Iracema Costa, um local bonito, agradável e aconchegante influenciam diretamente para um bom aprendizado.

“Encontramos um local apropriado e o reformamos todo, com o objetivo de dar dignidade às nossas crianças”. Corroborando com a fala da gestora da Pasta, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, elogiou o trabalho realizado pela equipe de profissionais.

“Estão todos de parabéns. O CCAIC realiza um trabalho de excelência, dando, aos alunos da cidade, orientação e bons hábitos alimentares entre outros cuidados” finalizou.