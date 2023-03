Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestrutura - Divulgação

Prefeitura de Duque de Caxias realiza obras de infraestruturaDivulgação

Publicado 28/02/2023 21:59

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias demoliu o último imóvel da Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí, onde está sendo construído o maior parque linear da Baixada Fluminense. Nas primeiras horas da manhã, homens e máquinas da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil trabalharam na derrubada do prédio, construído dentro da faixa marginal do rio, ajudando também na mudança da família, que aceitou a proposta para outro imóvel após mais de dois anos de litígio na justiça.

A obra faz parte do primeiro programa de desfavelização do Brasil, que transferiu 1.245 famílias e mais de cinco mil pessoas para imóveis do Programa Minha Casa Minha Vida, no bairro São Bento, no segundo distrito.

O Boulevard terá 1.800 metros de extensão e vai ocupar uma área de mais de 140 mil metros quadrados. O espaço público de lazer contará com campo de futebol, pista de skate, tênis de mesa, futmesa, quiosque, academia de ginástica, pista de caminhada, áreas de convivência, jardins e iluminação de LED, entre outros equipamentos.

Obras de pavimentação

A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil continua trabalhando nas diversas ruas no bairro Barão do Amapá, no quarto distrito. As obras estão favorecendo todas as ruas do bairro. Serão mais de 21 km de infraestrutura, que incluem também construção de calçada e meio-fio, além de iluminação de led. As melhorias atendem aos anseios da população e garantem comodidade às famílias. Outras importantes obras estão em andamento na cidade, realizadas em conjunto pelos governos municipal e estadual.