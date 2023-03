Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatria - Divulgação

Hospital de Saracuruna ganha novos leitos de CTI e pediatriaDivulgação

Publicado 02/03/2023 09:06

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através da Clínica Cirúrgica do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), abriu inscrições de candidatos ao processo seletivo para preenchimento de vaga de Treinamento em Cirurgia Geral, oferecidas no HMAPN, em parceria com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões (CBC).



Conforme determina o Edital do Processo Seletivo 2023, as inscrições acontecem no período de 13/02/2023 à 03/03/2023, das 07h às 16h, no seguinte endereço: