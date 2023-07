Prefeitura de Caxias entrega novos uniformes - Divulgação

Publicado 04/07/2023 20:15

Duque de Caxias - Os 75 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias receberão as camisas do uniforme escolar. Para marcar esta data importante para a cidade, o Prefeito Wilson Reis entregou, pessoalmente, aos estudantes da Escola Municipal Imaculada Conceição, a peça do vestuário, nesta segunda-feira (03/07). Os pais e responsáveis também estiveram presentes durante o evento.



Feliz com a entrega das camisas, a aluna do 5º Ano de escolaridade, Lara Vitória da Silva, de 10 anos, contou que é muito bom receber a peça nova.

“Pra mim é maravilhoso poder estudar com a roupa nova. Ela é linda e tenho também muito a agradecer a quem trabalhou para produzi-la. Estou muito contente”, disse a estudante.



Já a secretária de Educação, profª Iracema Costa, ressaltou que a entrega dos uniformes é uma preocupação do Governo Municipal.

“Temos buscado, junto à empresa que ganhou a licitação, a compra dos uniformes. É uma vitória, porque são cerca de 160 mil camisas. Cada aluno receberá uma camisa sem manga e uma com manga. Logo em seguida, serão entregues as bermudas e os casacos. Reforço que é um compromisso que nós estamos assumindo. Já entregamos o kit escolar contendo caderno, lápis, borracha, apontador, caneta, cola, régua, tesoura, lápis de cor e de cera”, declarou a gestora da Pasta.



Durante a entrega das peças do vestuário, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, dialogou com os pais e responsáveis da Unidade Educacional, localizada no bairro Figueira.

“A família e a escola juntas têm o papel de apresentar às crianças situações que as façam refletir sobre diversas aprendizagens, como cuidar do uniforme escolar. Destaco também que é nosso dever e responsabilidade promover uma educação de qualidade,” finalizou o prefeito.

Entrega de ar-condicionado

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, começou, nesta segunda-feira, 03/07, a entrega de 1.623 aparelhos de ar-condicionado para as escolas do município. O objetivo é oferecer aos 75 mil alunos da cidade um ambiente climatizado, a fim de garantir o conforto e a saúde dos estudantes e funcionários.

A primeira instituição a receber os aparelhos foi a Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no bairro Gramacho. Ao todo, foram instalados 19 ar-condicionados em todas as salas de aula da UE. A primeira instituição a receber os aparelhos foi a Escola Municipal Ruy Barbosa, localizada no bairro Gramacho. Ao todo, foram instalados 19 ar-condicionados em todas as salas de aula da UE.

“Ressalto que não é só uma questão de infraestrutura, porque também envolve o pedagógico. Uma criança que estuda em uma sala mais agradável, consequentemente o nível de aprendizagem é melhor. Nossa escola torna-se mais acolhedora, o aluno fica mais calmo e consegue se concentrar para aprender. Estou muito feliz”, disse a diretora Aline da Rocha Monteiro.