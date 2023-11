Novembro azul em Caxias - Divulgação

Publicado 07/11/2023 00:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, preparou uma programação especial para marcar a Campanha Novembro Azul no município, que tem como tema “O homem que se cuida é um homem de atitude”.

A abertura da Campanha Novembro Azul será nesta quarta-feira, dia 08, na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, localizado em Xerém. A unidade receberá ações, voltadas para os internos e colaboradores, de prevenção e cuidados à saúde do homem; atividades culturais; apresentação da Banda Fundec e apresentação musical, com exposição de pinturas em tela, produzidas pelos internos da unidade.

As atividades, organizadas pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS), acontecerão nos quatro distritos do município, promovendo ações de prevenção e diagnóstico precoce ao câncer de próstata. Entre as atividades programadas estão palestras educativas, distribuição de material informativo, aferição de pressão arterial, verificação de glicemia, avaliação clínica e encaminhamento para proctologista e urologista, bem como solicitações para exames (laboratoriais, PSA, USG de próstata, entre outros).

Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata e para alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido por causa do dia 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O câncer de próstata é a segunda doença maligna mais comum entre os homens, ficando atrás apenas do câncer de pele. A boa notícia é que, quando diagnosticado ainda em fase inicial, isto é, restrito aos limites da próstata, a probabilidade de cura fica acima de 90%. Por isso, o mês de novembro é dedicado a relembrar aos homens sobre a importância do exame de rotina.

Confira os dias e locais das ações da Campanha Novembro Azul em Duque de Caxias:

• FAZENDA PARAÍSO (Xerém): Abertura Oficial da Campanha Novembro Azul em Duque de Caxias

08/11 - Quarta-feira, às 14h;

Obs: Ação voltada para internos e colaboradores.

• POLICLÍNICA HOSPITAL DUQUE

09/11 – Quinta-feira, às 09h;

• HOSPITAL MUNICIPALIZADO ADÃO PEREIRA NUNES (HMAPN)

09/11 – Quinta-feira, às 14h;

• UPH SARACURUNA

16/11 – Quinta-feira, às 09h;

• CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE (CMSDC)

16/11 – Quinta-feira, às 14h;

• CEO XERÉM

17/11 – Sexta-feira, às 09h,

• UPH IMBARIÊ

22/11 – Quarta-feira, às 13h;

• HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL ISMÉLIA SILVEIRA (HIIS)

23/11 – Quinta-feira, às 09h;

• UPH CAMPOS ELÍSEOS

23/11 – Quinta-feira, às 10h;

• CER II

23/11 – Quinta-feira, às 14h;

• UPH PILAR

24/11 – Sexta-feira, às 14h;

• HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOACYR RODRIGUES DO CARMO (HMMRC) E UPA BEIRA-MAR

27/11 – Segunda-feira, às 09h;

• HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL PADRE GUILHERME (Parada Angélica)

28/11 – Terça-feira, 14h;

• UPH XERÉM

30/11 – Quinta-feira, às 09h;

• UPA SARAPUÍ

30/11 – Quinta-feira, às 14h;

• UPA LAFAIETE

30/11 – Quinta-feira, às 15h.