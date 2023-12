UBS's de Caxias abrem aos sábados para reforçar vacinação infantil - Divulgação

UBS's de Caxias abrem aos sábados para reforçar vacinação infantilDivulgação

Publicado 08/12/2023 19:07

Duque de Caxias - A segunda dose de reforço da vacina Bivalente contra a covid-19 está sendo recomendada para pessoas a partir de 60 anos e imunocomprometidos com mais de 12 anos de idade que tenham se vacinado com a primeira dose de reforço da Bivalente há mais de seis meses.

A orientação consta na nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde (MS) nesta quarta-feira (6), recomendando a aplicação de uma nova dose da vacina bivalente da Covid-19 em grupos prioritários. A orientação tem como objetivo proteger os brasileiros com maior risco de contrair a doença após a identificação da circulação no Brasil de duas sublinhagens de uma das variantes do coronavírus.

Além dos idosos (60 anos ou mais), transplantados, pessoas vivendo com HIV, portadores de doença renal crônica em hemodiálise e pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico podem buscar a dose de reforço. Em caso de infecção, essa dose de reforço da vacina Bivalente possibilita que esses grupos específicos da população tenham uma proteção maior e não desenvolvam as formas mais graves da doença.

A SMS recomenda a quem ainda não completou o ciclo vacinal e está com alguma dose de reforço em atraso que também procure as unidades de saúde para atualizar a vacinação. É importante levar cartão de vacinação e documento com foto e CPF.

Confira as unidades de vacinação contra a Covid-19 no município:

• CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

- De segunda a sábado, das 8h às 16h

• UPH - Unidades Pré-Hospitalares: Xerém - Saracuruna - Pilar - Imbariê - Equitativa - Campos Elíseos

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

- Sábados, das 8h às 11h

• Unidades Básicas de Saúde (UBS)

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

• Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF)

- De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

* Além das unidades já relacionadas, grávidas e puérperas também podem receber a vacina Bivalente no CRAESM de Xerém.