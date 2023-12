Atletas do judô são homenageados na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Atletas do judô são homenageados na Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 13/12/2023 21:04

Duque de Caxias - Por iniciativa do vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB), a Câmara de Duque de Caxias outorgou aos atletas de judô, Ernesto Balbino e Ricardo Santos, a medalha de Honra ao Mérito Desportista.



“O judô é uma arte marcial muito apreciada, aonde as crianças são educadas, aprendem valores, e a gente vê dois praticantes aqui, do nosso município, serem elevados a mais um grau e se destacando no cenário do judô em nível estadual”, destacou o vereador Alex da Juliana do Táxi.

Atletas do judô são homenageados na Câmara de Caxias Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação



Promovidos ao 4º Dan Ekam, Ernesto Balbino e Ricardo Santos falaram da homenagem e ressaltaram a importância do judô e dos esportes na vida dos seus praticantes. Promovidos ao 4º Dan Ekam, Ernesto Balbino e Ricardo Santos falaram da homenagem e ressaltaram a importância doe dos esportes na vida dos seus praticantes.

“Se os investimentos do governo fossem mais no esporte não haveria tantas mortes. Ao invés de gastar dinheiro fazendo munição e armas, deveria armar as pessoas com cultura para serem gente de bem”, enfatizou Ernesto Balbino, nascido na Vila Ideal, em Duque de Caxias, e formado em Arquitetura pela Universidade Gama Filho.



“O judô é vida, é um esporte que não pode parar nunca e que sempre tira as crianças de rua, que é o que a gente mais precisa na nossa cidade de Duque de Caxias”, complementou Ricardo.



Além da homenagem do vereador Alex da Juliana do Táxi, Ernesto Balbino agraciou com placas, os professores Oswaldo Simões, Machado e Antônio Sá. Primeiro atleta peso-pesado brasileiro de judô a disputar os Jogos Olímpicos, em Moscou 1980, Oswaldo Simões, graduado com o 8º Dan, reforçou o significado do judô.



A homenagem feita a Ernesto Balbino e Ricardo Santos, para ele, representa o início de uma fase em que o município pode assumir o judô perante o Estado, trazendo campeonatos, eventos e fazendo com que a população tenha mais acesso ao esporte.



O judoca Nem também fez as suas considerações e, por fim, fez um apelo ao vereador Alex da Juliana do Táxi.

“Judô é uma arte que salva vidas literalmente. Um país bom, um município bom, tem o judô dentro de sua instrução curricular”.