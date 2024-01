População afetada pelas chuvas em Caxias é atendida pelo RJ para Todos - Divulgação

Publicado 22/01/2024 17:00

Duque de Caxias - “Acordei com o telefonema do meu vizinho me alertando que a casa dele estava enchendo e me perguntando se a minha também. Estava na cama e quando coloquei os pés no chão vi que objetos estavam boiando, como o carregador do meu notebook. Quando abri a porta do quarto e olhei a sala ela estava inundada. Fui lá fora e vi meu carro também com a água acima dos pneus. É desesperador. Hoje, consegui fazer o cadastro e vou aguardar pra recomeçar”, disse o morador da Rua Francisco Plácido de Jesus, no bairro Pilar, Anthony Santiago, de 43 anos.



Histórias de famílias que foram afetadas pelas fortes chuvas e perderam seus bens foram relatadas e acolhidas pelo Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no CIEP Cora Coralina, através do Programa RJ para Todos.

“Diversos serviços estão sendo oferecidos à população, como a presença de profissionais da Fundação Leão Xlll com o objetivo de viabilizar a isenção pras certidões e também habilitando para o casamento, temos a Defensoria Pública que vê a questão da busca documental junto ao cartório”, exemplificou a superintendente da Programa RJ para todos, Gilvânia de Souza.



Souza salientou também a parceria entre o governo estadual e municipal em prol da população que foi atingida pelas enchentes.

“Estamos unidos com um único objetivo de oferecer assistência aos moradores que estão em situação vulnerável a fim de garantir a cidadania. Estamos desenvolvendo um trabalho com seriedade e carinho. Quero ressaltar também que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias está atuando desde sábado na região de maneira muito organizada. Viemos para somar”, declarou a superintendente do Programa RJ para todos.

Corroborando com a fala de Souza, a subsecretária de Assistência Social de Duque de Caxias, Aline Ribeiro, explicou também que solicitou a parceria com o Governo do Estado com o objetivo de providenciar as documentações da população que foram fortemente afetadas pelas chuvas. Corroborando com a fala de Souza, a subsecretária de Assistência Social de Duque de Caxias, Aline Ribeiro, explicou também que solicitou a parceria com o Governo do Estado com o objetivo de providenciar as documentações da população que foram fortemente afetadas pelas chuvas.

“Estamos com a nossa equipe seguindo cadastrando a população que foi vitimizada, com profissionais trabalhando para que recuperem seus documentos o mais rápido possível”, esclareceu Ribeiro.



Também presente no CIEP Cora Coralina, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, contou que esteve reunido com o governador Cláudio Castro dialogando sobre os problemas que a população vem enfrentando.

“O Governo Estadual é sensível às nossas reivindicações e quero ressaltar também o trabalho incansável dos servidores de nossas secretarias que estão envolvidos e atentos às demandas e necessidades do povo”, finalizou o prefeito.

Em observação

Em virtude da previsão de chuvas, de fraca a moderada nos próximos dias, o município de Duque de Caxias retornou para o estágio de observação. Todo o efetivo da Defesa Civil municipal encontra-se de prontidão e equipes de obras e limpeza urbana continuam trabalhando na desobstrução de redes de drenagem e canais nas regiões mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias.



Nos bairros, a Superintendência de Limpeza Urbana segue atuando no recolhimento do lixo, que acontece três vezes por semana, e solicita à população para que não jogue lixo na rua e aguarde a passagem do caminhão coletor. Para retirada de entulho e coleta, o órgão mantém à disposição da população os telefones 2674-9090 e 2674-9017. As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.



A Prefeitura também pede à população de regiões consideradas de risco que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou pontos de apoio e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193. Pede, também, que fique alerta ao acionamento das sirenes para mobilização de moradores expostos a perigo ou risco. Para receber sinais de alerta, o morador deve enviar mensagem de SMS para o número 40199 e informar seu CEP.



As recomendações da Defesa Civil são:

- Atente-se aos pontos de alagamento;

- Não fique embaixo de árvores;

- Evite sair de casa com chuvas muito fortes.



No município, os moradores afetados estão sendo atendidos na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, na Avenida Brigadeiro Lima e Selva, 1.618, no bairro Jardim 25 de Agosto e nas unidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.