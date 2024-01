Museu Ciência e Vida tem programação especial para as férias de janeiro - Divulgação

Publicado 19/01/2024 21:33

Duque de Caxias - Para animar as férias escolares da garotada, o Museu Ciência e Vida preparou uma programação especial com diversas oficinas e visitação Planetário. A programação começa no dia 23 de janeiro e vai até o dia 2 de fevereiro.

- A programação especial de janeiro já é tradição no nosso Museu Ciência e Vida, importante espaço de tecnologia e cultura na Baixada Fluminense. É uma excelente oportunidade para os pais e responsáveis levarem as crianças, neste período de férias, para brincarem e aprenderem no museu, que tem um papel extremamente importante na educação- ressalta o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

A visitação ao Planetário começará dia 24, com sessões diárias às 14h e às 15h30. Já as oficinas serão realizadas a partir do dia 23, às 13h30 e 15h30. A entrada é gratuita. Haverá distribuição das senhas 30 minutos antes de cada atividade.

O Museu Ciência e Vida está localizado na Rua Aílton da Costa, s/nº,no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias, e é administrado pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Veja a programação completa:

Desenhando com as estrelas (23/1)

Você conhece as nossas constelações? Nessa atividade, conheceremos de João, uma criança curiosa que vai nos contar como as constelações foram parar lá em cima e te convidar a refazer o céu junto com ele.

Reagindo no Museu (24/1)

Prepare-se para uma aventura científica única e libere o cientista que há em você! Aprenda a provocar reações químicas com materiais que você tem em casa. Nesta oficina, vamos nos divertir entendendo fenômenos químicos através de experiências fascinantes.

Será que fica em pé? (25/1)

De um lado ao outro, de ponta-cabeça, dá viravoltas e piruetas... Equilibrando pesinhos, nosso amigo palhaço dá um show! Mas e aí... será que fica em pé?

Aviões de Papel (26/1)

Quem nunca brincou com um avião de papel? Nesta oficina falaremos sobre o vôo e as diferenças entre planar e flutuar. Faremos aviões de papel de diferentes modelos e veremos o porquê de aviões voarem de maneiras diferentes.

De Hogwarts à Mata Atlântica (30/1)

Vamos conversar sobre alguns animais fantásticos da vida real, conhecendo principalmente algumas espécies de corujas que vivem no Brasil. Você ainda vai aprender a fazer uma linda coruja de papel!

Bingo do Corpo Humano (31/1)

Você já se perguntou como o seu corpo funciona? Será que os nossos órgãos funcionam independentemente um do outro? Como acontece a nossa digestão? O dente é feito de quê? Qual é o maior órgão do corpo humano?

Memórias da África (1/2)

Dengo, cafuné, farofa: palavras que os brasileiros tanto gostam e que vieram da Mãe África! Descubra sobre essas e outras palavras que atravessaram o oceano com a contação do livro ‘A África que você fala’ e um jogo da memória que resgata nossas raízes africanas!

Máscaras e Fantasias (2/2)

Já pensou em transformar uma caixa de ovo em uma máscara colorida e divertida? Venha participar da oficina de máscaras de animais, que desperta a criatividade e a conscientização ambiental através da arte.