Assistência Social de Caxias busca ajuda aos desalojados pela chuva - Divulgação

Assistência Social de Caxias busca ajuda aos desalojados pela chuvaDivulgação

Publicado 18/01/2024 09:55

Duque de Caxias - O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, Janyr Menezes, e a subsecretária de Assistência Social, Aline Ribeiro, participaram de uma reunião com a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, Rosângela Gomes, e demais secretários municipais da Baixada Fluminense, com o objetivo de tratar das ações realizadas nas cidades e de qual forma será ofertado o suporte necessário pelos governos estadual e federal às regiões afetadas pelas fortes chuvas.



Segundo a subsecretária Aline Ribeiro, a reunião foi bastante proveitosa em função da importância de esclarecer dúvidas pertinentes aos programas sociais. Ribeiro também destacou que o trabalho desenvolvido tem sido realizado com muito empenho para que as pessoas possam voltar às suas residências com segurança.