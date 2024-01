Prefeitura de Caxias adota plano para mitigar danos por chuvas fortes - Divulgação

Publicado 18/01/2024 09:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vem adotando desde novembro do ano passado o novo Plano de Contingência Municipal, com medidas preventivas e mitigatórias contra inundações e deslizamentos. O protocolo serviu de orientação para a atuação de diversos órgãos públicos e ajudou no atendimento à população atingida pelas chuvas do último fim de semana.

Ao longo do ano, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil Municipal realiza reuniões presenciais e virtuais com os representantes de diferentes órgãos que fazem parte da Matriz de Responsabilidade, a fim de passar orientações e se discutir aprimoramentos. Com o objetivo de fazer frente a situações críticas típicas do período de chuvas mais intensas do ano, foi lançado no último dia 13 de novembro o Plano Verão 2023-2024. Ele foi distribuído para todos os participantes.

Ele prevê o disparo de mensagens de SMS para moradores de áreas de risco que se cadastram no sistema sempre que há iminência de chuva forte. Líderes comunitários e cidadãos voluntários também estão articulados no plano para que sirvam de apoio em suas comunidades para o atendimento em casos de emergência. Ao longo do ano, esse grupo participa de simulações e exercícios. O protocolo inclui o disparo de sirenes em locais de risco em caso de chuva forte.

Logo após as fortes chuvas que começaram a cair sobre o município e toda a região a partir da última sexta-feira (12), foram montados pontos de apoio em todo o munícipio, conforme prevê o plano. Nesses locais, a população atingida pôde receber alimentos, água e donativos. Os moradores desalojados e desabrigados também puderam se dirigir a abrigos em locais seguros disponibilizados pela Prefeitura. Houve, por outro lado, emissão de alerta para toda a sociedade, através dos veículos de comunicação da prefeitura, como redes sociais e site.