Prefeitura de Caxias trabalha para reduzir danos provocados pela chuva

Publicado 17/01/2024 09:04

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, está com agentes trabalhando nas ruas do bairro Amapá, um dos lugares mais afetados pela chuva do último final de semana, e por toda a cidade. Equipes trabalham incansavelmente para baixar o nível de água nas regiões mais castigadas.

O objetivo não é apenas acabar com os problemas relacionados aos alagamentos, mas prevenir e evitar possíveis dificuldades com mais chuvas que poderão ocorrer nos próximos dias. Todos os moradores afetados estão recebendo assistência. A Prefeitura disponibilizou 10 pontos de apoio, pelos quatro distritos da cidade, para que os caxienses possam buscar auxílio, em caso de desalojamento e desabrigo, e para receber doações, como água mineral e colchões.

