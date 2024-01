Bairro do Pantanal, em Caxias, vai ganhar parque linear - Divulgação

Publicado 11/01/2024 21:50

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias iniciou as obras de implantação de um parque linear em toda a extensão da calçada da Avenida Gomes Freire, no bairro Pantanal. A transformação da lateral da via em uma área de lazer com diversos equipamentos públicos vai beneficiar milhares de moradores da região.

As obras começaram com a revitalização da pracinha na esquina com a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, que começou a receber novo piso. O campo de futebol também receberá nova grama sintética e nova iluminação para jogos noturnos.

Toda a extensão da calçada receberá piso intertravado nas cores cinza, azul e vermelho, além de nova iluminação de led. Entre os equipamentos que serão instalados para o lazer dos moradores estão futmesas, playground, academia de ginástica, áreas de convivência com bancos de concreto, mesas, bicicletário, ciclovia e ciclofaixa.

Também serão construídos pontos de ônibus com recuo. As obras são realizadas por administração direta.