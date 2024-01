Novos conselheiros tutelares de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 11/01/2024 21:45

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) realizaram, nesta quarta-feira (10), no Teatro Raul Cortez, a solenidade de posse dos 30 conselheiros tutelares eleitos para a gestão de 2024-2027.



Com um sorriso no rosto, a conselheira tutelar Silvia Peçanha, 45 anos, que já faz parte do segundo conselho e vai para o seu segundo mandato explicou os porquês de desenvolver este trabalho na sociedade.

“Esse é um trabalho que escolhi realizar, porque me descobri na luta pela defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Estou muito feliz em poder continuar essa trajetória para seguir defendendo os menores de idade do nosso município”, disse Peçanha



Já o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, destacou a importância da atuação dos novos membros.

"Esse momento é de total importância para a manutenção da garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Em conjunto com o CMDCA e a Prefeitura, seguiremos trabalhando na proteção dos menores de idade do município”, explicou o gestor da Pasta.



De acordo com o Prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, a inclusão social passa pelo cuidado e o trabalho desenvolvido junto às crianças e adolescentes:

“O trabalho do conselheiro é de extrema relevância para proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes do nosso município, permitindo que elas tenham um crescimento saudável e um futuro digno. Sendo assim, quero parabenizar todos os conselheiros tutelares eleitos. Que eles realizem um ótimo trabalho”, finalizou o prefeito.