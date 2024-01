Fundec realiza aula inaugural do curso de formação de piloto de drone - Divulgação

Fundec realiza aula inaugural do curso de formação de piloto de droneDivulgação

Publicado 09/01/2024 07:23

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (8), no Palácio Guanabara, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Fundec e a Segurança Presente do Estado do Rio de Janeiro, deu início ao curso de Formação Básica de Piloto de Drone para 110 policiais do Programa Segurança Presente.



O evento contou com a presença do superintendente Tenente-Coronel Artur; do secretário de Ciência e Tecnologia Eduardo Moreira; do diretor de Relações Internacionais Antônio Carlos; da Tenente-Coronel Laila Gonçalves; da Cabo Fernanda Feitosa; do assessor de Ciência e Tecnologia Henrique Muniz e do professor do Curso de Drone Márcio Luiz.



O Tenente-Coronel Artur falou sobre os benefícios do curso para o policiamento.

“A secretaria esse ano vai adquirir drones para satisfazer nossas necessidades, principalmente nas operações praia e carnaval. Nós temos, hoje, 40 bases em todo o Rio de Janeiro e esse curso vai capacitar nosso pessoal com o objetivo de atuar com o equipamento a fim de ajudar na implementação do policiamento nas ruas”, declarou o militar.



Já o secretário de Ciência e Tecnologia relatou a importância da Fundação ao ofertar cursos de qualificação profissional à população.

“A Fundec está aberta a atender todos os cidadãos, e hoje, o curso de drones é o primeiro curso gratuito do Estado do Rio de Janeiro e queremos servir de exemplo para outros municípios e estados, evoluindo e levando conhecimento e tecnologia para os moradores”, contou o secretário.



O processo de aprendizagem da Fundec consiste em oferecer aulas teóricas e práticas, possibilitando compreender as teorias, conhecer novas tecnologias do mundo atual e a as práticas, permitindo, assim, após a conclusão do curso, pessoas capacitadas para atuarem no exercício da profissão.