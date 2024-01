Colônia de Férias do Sesi em Vicente de Carvalho - Paula Johas

Colônia de Férias do Sesi em Vicente de CarvalhoPaula Johas

Publicado 06/01/2024 11:32

Duque de Caxias - A Colônia de Férias Firjan SESI está pronta para receber crianças durante as férias escolares. Entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2024, será oferecida programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer. Até o dia 12 de janeiro as inscrições podem ser feitas em formato on-line ou nas próprias unidades Firjan SESI. Pela Baixada Fluminense ainda há vagas em Duque de Caxias.

O diferencial da Colônia de Férias Firjan SESI está na programação, com turmas divididas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais qualificados.

Faça inscrição pelo Whatssap

A programação inclui oficinas de saúde, alimentação saudável, mindfulness kids, dança, diversas modalidades esportivas, atividades maker, jogos cooperativos, torneios esportivos, gincanas e desafios em equipe para garantir muita energia e diversão.

Nesta edição, as atividades serão realizadas no período da tarde, das 13h às 17h. Com mais de 20 anos de experiência e atuação em 16 localidades no estado do Rio de Janeiro, a Colônia de Férias Firjan SESI atende, em geral, mais de dois mil participantes por ano.