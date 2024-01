Prefeitura de Caxias lança obras no Canal Rui Barbosa - Divulgação

Prefeitura de Caxias lança obras no Canal Rui BarbosaDivulgação

Publicado 04/01/2024 21:26

Duque de Caxias - Aconteceu, na manhã desta quinta-feira (04), mais um importante lançamento de obra de infraestrutura em Duque de Caxias. A Prefeitura e o Governo do Estado, em mais uma parceria, vão aumentar a capacidade de vazão das águas no Canal Rui Barbosa, no bairro Jardim Gramacho.



Estiveram presentes o prefeito Wilson Reis; o secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; o subsecretário de Transportes do Estado, Joao Carlos Grillo; o deputado estadual Rosenverg Reis; o deputado federal Gutemberg Reis; o deputado federal Marcos Tavares, além de outras autoridades do Estado e de vereadores locais.



A obra, orçada em mais de R$ 22 milhões, vai garantir a segurança da população em dias de chuva forte. Serão instaladas, na extensão de 960m do córrego, galerias fechadas de 6m x 3m e, em todo o trecho, será feita urbanização, com a instalação de equipamentos de lazer e jardins para o bem-estar dos moradores da populosa região, já contemplada com outros serviços realizados pela Prefeitura.



O prefeito Wilson Reis falou da alegria de estar oferecendo à população mais uma grande obra.

“A população do Jardim Gramacho merece este cuidado. Essa canalização irá aumentar a capacidade de recebimento das águas da chuva, acabando com o risco de enchentes. Eu tenho certeza que o povo de Jardim Gramacho irá voltar a sorrir, pois muitas coisas boas virão para Duque de Caxias", declarou o prefeito.



O secretário Municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário, destacou a importância da obra.

"Essa é mais uma grande obra que estamos trazendo pra cá, para o Jardim Gramacho. A canalização do canal Rui Barbosa vai valorizar muito essa região. Estamos com uma grande expectativa na realização dessa obra, em cima de tudo que já foi feito por Duque de Caxias", disse o secretário.