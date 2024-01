Escolas de Caxias retomam tradição dos grêmios estudantis - Divulgação

Publicado 03/01/2024 17:26

Duque de Caxias - Os Grêmios Estudantis foram retomados em 11 escolas do município de Duque de Caxias que atendem do 5º ao 9º Ano de Escolaridade. Durante os meses de novembro e dezembro, as unidades realizaram cerimônias de posse dos membros que irão compor o colegiado, com mandato previsto para o biênio 2024-2025.



A proposta da Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, é o fortalecimento e a ampliação dos grêmios, a fim de que os alunos desenvolvam o pensamento crítico e participativo.

“As escolas envolvidas realizaram um trabalho de excelência, desde o processo eleitoral até a posse. Nossa intenção é que no futuro todas as unidades que atendem o segundo segmento tenham também o seu Grêmio. Em 2019, eles foram implementados nas escolas, mas, por conta da pandemia, precisaram ser paralisados. Aqui é onde os estudantes expõem ideias, projetos, sugestões e práticas em prol do desenvolvimento educacional e do bem-estar coletivo”, destacou Eloiza Carvalho, responsável pelo Núcleo de Ações Institucionais da SME.



A eleição dos membros que compõem os Grêmios Estudantis foi exercida por alunos do 2º segmento, por meio do voto direto em urnas, sob orientação e fiscalização dos professores. Todo processo contou com palestras, apresentações de propostas realizadas pelos estudantes candidatos e campanhas com formação de chapas.



“Estou muito empenhada para começar. Temos campanhas, por exemplo, para fazer na escola contra o preconceito e o bulling”, explicou a coordenadora geral do Grêmio da Escola Municipal Carmem Lúcia Resende Alvim da Silva, a aluna Rebeca Nascimento. Vale ressaltar que a formação do Grêmio Estudantil atende ao princípio que consta no artigo 206, inciso Vl da Constituição Brasileira e no Plano Municipal de Educação.