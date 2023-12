Caxias ganha segunda unidade do 'Café do Trabalhador' - Divulgação

Publicado 29/12/2023 20:27

Duque de Caxias - Nessa quinta-feira (28), o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de Duque de Caxias, inaugurou a segunda unidade do Programa ‘Café do Trabalhador’, instalado no bairro Jardim Gramacho. A primeira unidade funciona, desde fevereiro, no Centro do município.



A iniciativa do Café do Trabalhador é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e oferece, por 50 centavos, café com leite, pão com manteiga e uma fruta. Cada unidade tem capacidade de oferecer até 250 kits, totalizando 500 unidades servidas diariamente no município. De segunda a sexta-feira, a partir das 4h30 da manhã, a população poderá fazer a sua primeira refeição do dia.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes; do secretário de Estado de Transportes e Mobilidade, Washington Reis; da subsecretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Aline Ferreira; dos deputados Federal Áureo Ribeiro e Estadual Rosenverg Reis, entre outras autoridades estaduais e municipais.



"O Café do Trabalhador é extremamente importante para a população, oferecendo a primeira refeição do dia por apenas 50 centavos, de forma nutritiva e balanceada para o trabalhador ou estudante que, por falta de tempo ou dinheiro, não consegue se alimentar", disse a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes.

As unidades do Programa Café do Trabalhador em Duque de Caxias, funcionam nos seguintes endereços:

- Avenida Plínio Casado, nº 11 – Centro (próximo à estação da Supervia)

- Av. Governador Leonel de Moura Brizola, nº 5.860 - Jardim Gramacho (próximo à estação da Supervia).