Mutirão de cirurgias marca seis anos do Hospital do Olho de Caxias

Publicado 29/12/2023 20:09

Duque de Caxias - Em 28 de dezembro de 2017, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia gratuita da Baixada Fluminense. Nesta quinta-feira, data em que se comemora os seis anos de sua fundação, a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias promoveu um mutirão de aniversário do hospital, com a realização de 365 cirurgias de catarata, contemplando pacientes que aguardam na fila de espera.

A ação contou com a participação de médicos, profissionais de enfermagem, técnicos e colaboradores da Unidade, sob o comando do oftalmologista, Dr. Daniel Puertas, que também completa seis anos na direção geral do hospital.

“A primeira palavra que fica é gratidão. Agradecer nossas lideranças políticas, a Prefeitura de Duque de Caxias, o Governo do Estado e a Secretaria Municipal de Saúde por todo o apoio que sempre deram ao nosso trabalho e que fez com que o Hospital do Olho se tornasse uma referência para todo o estado. Quero também agradecer a todos da nossa equipe, do auxiliar ao médico, porque todos foram fundamentais para que completássemos seis anos com mais de 6,6 milhões atendimentos realizados”, destacou o diretor geral.

Desde sua fundação, o Hospital do Olho vem beneficiando moradores de todas as idades, vindos de várias regiões do Estado do Rio de Janeiro. A Unidade de Saúde especializada em oftalmologia virou uma grande referência na área e impressiona pelo alto rendimento. Ao todo, desde dezembro de 2017, o hospital realizou mais de 6,6 milhões de atendimentos, incluindo mais de 4,6 milhões de exames e mais de 1,8 milhões consultas. Os números de procedimentos também são expressivos, com mais de 190 mil cirurgias de catarata, 800 transplantes de córnea e mais de 1.000 cirurgias de estrabismo realizados.



Morador de Tanguá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Juarez dos Santos, 60 anos, aguardava a hora de entrar no centro cirúrgico para realizar a tão sonhada cirurgia de catarata. Mesmo sendo morador do município de Tanguá, foi em Duque de Caxias que ele teve a oportunidade de realizar o procedimento.

“Quero parabenizar a Prefeitura e a todos do Hospital do Olho por esses seis anos e dizer que esse hospital é uma benção nas nossas vidas. Com certeza ele é uma referência nacional, pelo atendimento e cuidado que têm com a gente. Muito obrigado, de coração!”, disse Juarez.

Encontramos a paciente Maria do Socorro Fernandes, 64 anos, moradora do Jardim Gramacho, feliz da vida após passar pelo seu segundo procedimento de catarata na unidade.

“Acabei de sair da cirurgia e estou muito bem e animada para me recuperar logo e voltar a dirigir. Não senti nenhuma dor e foi tudo muito rápido. E pra ficar melhor ainda, estou saindo daqui levando um kit com colírio e óculos, tudo gratuito!”, declarou a animada Maria do Socorro.



O Hospital do Olho Julio Cândido de Brito funciona de segunda a domingo e não atende emergências. O endereço é Praça do Laureano, 1.135, bairro Dr. Laureano, Duque de Caxias- RJ.