Prefeitura de Caxias começa a pagar contemplados com a Lei Paulo GustavoDivulgação

Publicado 28/12/2023 18:45

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira (28), a secretária de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, Simone Sangelis, se reuniu com o representante do Banco do Brasil, Gilmar Lemos, para determinar que os pagamentos aos contemplados dos Editais n° 02/2023, n° 03/2023 e n° 05/2023, referentes à Premiação e à Bolsa da Lei Paulo Gustavo, fossem realizados ainda hoje, mantendo o compromisso com os fazedores de cultura de Duque de Caxias.

Os proponentes classificados que não receberem o pagamento neste primeiro lote devido ao não comparecimento à sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo ou por inconsistência nas informações prestadas deverão aguardar contato por meio eletrônico.