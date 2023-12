Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe Orquestra Sinfônica da Petrobras - Divulgação

Publicado 22/12/2023 19:23

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias recebeu, nesta quinta-feira (21/12), uma apresentação gratuita da Orquestra Petrobras Sinfônica no palco externo do Teatro Municipal Raul Cortez, no centro do município. A plateia acomodada na Praça do Pacificador assistiu ao espetáculo na chamada ‘boca para fora’ do teatro. O público presente ficou encantado com o espetáculo.

Sob o comando do maestro Felipe Prazeres, o concerto “Na Trilha do Rock” trouxe versões sinfônicas de canções de bandas e artistas populares do rock e do pop nacionais, como Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Barão Vermelho, Roupa Nova e Titãs.



O evento contou com a participação especial do cantor Toni Garrido, que cantou, junto com a Orquestra, músicas clássicas brasileiras. Sob o comando do maestro Felipe Prazeres, o concerto "Na Trilha do Rock" trouxe versões sinfônicas de canções de bandas e artistas populares do rock e do pop nacionais, como Os Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, Barão Vermelho, Roupa Nova e Titãs.

