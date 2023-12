Projeto de ballet em Caxias encerra ano com apresentação de Natal - Divulgação

Projeto de ballet em Caxias encerra ano com apresentação de NatalDivulgação

Publicado 22/12/2023 19:03

Duque de Caxias - Graciosos passos de ballet, deslizados em meio a belos figurinos e criativos cenários, encantaram a mostra de dança “Natal Encantado”, que encerraram o ano do projeto “Pequenos Passos”, da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Ao longo do mês de dezembro, as 16 unidades escolares que oferecem aulas de danças gratuitas para os alunos no contraturno escolar, exibiram o resultado de um trabalho feito em alto estilo.

Projeto de ballet em Caxias encerra ano com apresentação de Natal Divulgação



Atualmente, o projeto atende 433 estudantes da Rede municipal. Na plateia, pais e responsáveis estavam visivelmente emocionados. Atualmente, o projeto atende 433 estudantes da Rede municipal. Na plateia, pais e responsáveis estavam visivelmente emocionados.

“Vejo esse projeto como a realização de muitos sonhos. Além da questão financeira, já que muitos não teriam condições de pagar aulas de ballet, aqui tem inclusão. Abrimos as portas para que todas as crianças, sem qualquer distinção, tenham um mundo de possibilidades”, destacou a diretora do Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DPPE), Ariana Rabelo.



Para Érica Pontes e Jorge Luiz, pais de Zoe, de 5 anos, aluna do CCAIC Parque Muísa, ver a filha dançando junto aos outros amigos não tem preço.

“Estamos muito felizes, pois vemos o quanto nossa filha está desenvolvendo”, disse Pontes.



Segundo a professora de dança, Grazi Di Castro, precursora do Projeto “Pequenos Passos”, o sentimento é de gratidão.

Projeto de ballet em Caxias encerra ano com apresentação de Natal Divulgação

“O Projeto tomou uma grande proporção desde que começou, em 2017. Hoje, estamos abrangendo mais escolas, pois a procura tem sido grande, o que nos deixa muito feliz. A cultura e a educação devem estar sempre juntas, pois dessa forma podemos construir um futuro de mais amor e esperança para essa garotada”, concluiu a professora.



As unidades que atuam com o Projeto são: CCAIC Parque Muísa, Creche e Pré-Escola Municipal Maria José da Conceição, Creche Municipal Professor João de Oliveira, Creche e Escola Municipal Poetisa Cecília Meireles, Creche e Pré-Escola Municipal Ubaldina Alves da Silva, Escola Municipal Carlota Machado, Creche Municipal Profa Jesuína de Fátima Andrade, Creche Municipal Profa Rosa Angélica Fonseca de Oliveira, Escola Municipal Bairro Califórnia, CCAIC Xerém, Creche e Pré-Escola Municipal Profa Marília da Silva, E.M Professor Alberto Ribeiro Vasconcellos, Escola Municipal Cora Coralina, Creche e Pré-Escola Municipal Teresa de Lisieux, E.M 21 de Abril e Creche e Pré-Escola Municipal Graciesse Luiza Silva Lourenço.