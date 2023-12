Prefeitura de Caxias celebra Natal com pacientes em reabilitação - Divulgação

Publicado 20/12/2023 16:41

Duque de Caxias - Na manhã desta quarta-feira (20/12), o Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), em Duque de Caxias, realizou uma programação de natal repleta de brincadeiras e diversão para os pacientes e profissionais. O evento contou com a presença do Papai Noel, que recebeu todas as crianças.

O CER IV é uma unidade municipal de saúde gratuita, especializada nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Ortoptista, Nutrição, Assistência Social, Neurologia, Neuropediatria, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Urologia, Psiquiatria, Clínica Geral e Ortopedia, e também conta com um Polo de Ostomizados.

O CER IV funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e aos sábados, das 7h às 12h. A unidade fica na Avenida República do Paraguai, s/ nº, no Sarapuí, ao lado da Escola do Futuro, em Duque de Caxias.