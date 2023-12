?Águas do Rio Com Você' - Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:36

Duque de Caxias - A ação “Águas do Rio Com Você” estará em Duque de Caxias até sábado (23/12). O objetivo é facilitar a renegociação de dívidas dos clientes, com condições especiais de parcelamento, e atualizar dados cadastrais.

Os profissionais utilizam colete e crachá para facilitar a identificação na hora da visita. Além disso, eles carregam uma maquininha de débito e crédito personalizada com a logo da empresa. Na ocasião, serão solicitadas informações como carteira de identidade, CPF, telefone e e-mail. Vale destacar que todas as informações são resguardadas seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).



Caso o cliente tenha demandas que não possam ser resolvidas no momento, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da concessionária.



Locais da ação (18 a 23 de dezembro):



Duque de Caxias: Barro Branco, São Bento, Xerém, Cidade dos Meninos, Chácaras Rio-Petrópolis, Santa Lúcia, Parada Angélica, Jardim Anhangá e Cidade Parque Paulista;