Campanha de vacinação antirrábica animal: início no próximo sábado em diversos pontos da cidadeLucas Benevides/Ascom

Publicado 15/12/2023 19:56

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) da Secretaria Municipal de Saúde, promove, neste sábado (16), nos bairros Parque São Jorge, Bar dos Cavaleiros e Parque Lafaiete, mais um mutirão de combate à Dengue, Zika e Chikungunya, bem como de vacinação de cães e gatos contra a raiva animal.



Das 8h às 12h, as equipes de combate ao mosquito Aedes Aegypti estarão na Praça dos Aposentados (Parque São Jorge). A ação contará com carros fumacê, equipe de difícil acesso (telas de Caixa d’água), equipe de pontos estratégicos (Borracheiros, Galpões e Ferros-Velhos), equipe de desratização, Vigiágua, além de atividades educativas de prevenção e combate ao mosquito.



As ações da campanha de vacinação antirrábica também acontecem no sábado (16), das 8h às 12h, nos seguintes locais:

- PRAÇA CENTRAL – Bar dos Cavaleiros

Endereço: Av. Paulo Moreno, n. 52;

- PRAÇA DO BAR DOS CAVALEIROS

Endereço: Av. Nilo Peçanha, n. 2522;

- CAMPO DO BARCELONA – Parque Lafaiete

Endereço: Rua Mário Belo com Av. Silveira Martins;

- CALÇADÃO DA COVANCA – Parque Lafaiete

Endereço: Av. Covanca, n. 410;

- PRAÇA DOS APOSENTADOS – Parque São Jorge

Endereço: Av. Henrique Valadares com Av. Nilo Peçanha.



Disque Dengue

A Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses do município de Duque de Caxias tem como função a execução das ações, atividades e estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, de relevância para a saúde pública no município. O atendimento ao público acontece através do Whatsapp do Disque Dengue: (21) 2342-1810 ou presencial, na sede da Superintendência, localizada na Av. Actura, nº 30 - Campos Elíseos, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

O contato por e-mail pode ser feito através do endereço eletrônico: disquedenguedc@gmail.com.