Nova UBS em Jardim Primavera - Divulgação

Nova UBS em Jardim PrimaveraDivulgação

Publicado 14/12/2023 19:35

Duque de Caxias - Em breve, o bairro Jardim Primavera, no segundo distrito de Duque de Caxias, vai ganhar uma UBS – Unidade Básica de Saúde, que vai desafogar o atendimento nas unidades de saúde da região, como a UPH – Unidade Pré-Hospitalar de Campos Elíseos e o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. A construção da UBS faz parte do programa de melhorias na área de saúde, realizado em parceria com os governos estadual e federal, e que já entregou novos postos de atendimento médico nos quatro distritos.

Localizada na Avenida Marquês de Baependi, a UBS, que levará o nome do ex-vereador Abdul Nasser Haikal, vai melhorar o acesso à atenção médica primária na região. A nova unidade contará com consultórios, sala de coleta, fisioterapia, sala de curativo, sala de vacina, consultório odontológico e farmácia, entre outras dependências para atendimento dos moradores e bem-estar dos profissionais de saúde que trabalharão no local.