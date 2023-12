Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 14/12/2023 19:31

Duque de Caxias - O município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, completa 80 anos de fundação no próximo dia 31. Para celebrar a data, a Prefeitura está promovendo uma extensa programação cultural e religiosa durante todo o mês de dezembro. Entre as atividades previstas, destaque para shows de grandes artistas do cenário nacional, como Simone Mendes, Maria Marçal, Diogo Nogueira, Jorge Aragão e várias outras atrações.



No dia 18/12 (segunda-feira) acontecerá uma missa especial às 19h, na Catedral de Santo Antônio, padroeiro da cidade, ministrada pelo padre Renato Gentile. Na mesma semana, no dia 20 (quarta-feira), às 16h30, o Fórum contra o Feminicídio vai abordar o tema do combate à violência contra a mulher, com debates e mesa redonda na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola. O Fórum contará com a presença da delegada da DEAM de Duque de Caxias, dra. Fernanda Fernandes, entre outras autoridades na área da segurança pública.



Na quinta-feira, dia 21/12, dois eventos culturais movimentam a cidade. Às 11h, em Xerém, na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, a Orquestra da Fundec se apresentará para os internos em tratamento na instituição. E, às 18h, será a vez da Praça do Pacificador, no Centro, se tornar o palco de um show com Toni Garrido e a Orquestra Sinfônica Petrobras, que farão uma apresentação na boca pra fora do Teatro Raul Cortez.



No dia 28/12 (quinta-feira), a Prefeitura vai promover um grande mutirão de cirurgias no Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, no bairro Dr. Laureano, com 365 procedimentos previstos, e também o lançamento do selo comemorativo em alusão ao aniversário de 80 anos do município.



Na última semana do mês, encerrando as celebrações pelo aniversário, um grande festival de música popular brasileira tomará conta da maior arena da Baixada Fluminense. A entrada será gratuita. No Ginásio Poliesportivo de Santa Cruz da Serra, ao lado do campus Duque de Caxias da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), às margens da Rodovia Washington Luiz, as apresentações irão de 28 a 31 de dezembro, contando, inclusive, com uma super queima de fogos na virada do ano. Vale ressaltar que, para a realização do festival, a Prefeitura não contará com recursos próprios. Todo o investimento é proveniente do Governo do Estado, através da Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro (FUNARJ).



No dia 28 (quinta-feira), primeiro dia do festival, a grande atração da noite será a cantora sertaneja Simone Mendes, com show de abertura de João Gabriel. No dia 29 (sexta-feira), o público poderá aproveitar as apresentações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Clareou e Quintal do Pagodinho. No sábado (30), as atrações serão voltadas para o público gospel, com o pastor Cláudio Duarte, Maria Marçal, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça e Novo Som. E, encerrando a festividade, no domingo, dia 31/12, os shows de Caju pra Baixo, Tá na Mente e Swing & Simpatia.



Serviço: Aniversário de 80 anos de Duque de Caxias – Programação religiosa, cultural e serviços



- Missa solene em homenagem ao aniversário da cidade

Local: Catedral de Santo Antônio (Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1.861, Centro de Duque de Caxias)

Data: 18/12/2023 (2a feira)

Horário: 19h



-------------------------------------



- Fórum contra o feminicídio

Local: Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola (Praça do Pacificador - Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, Centro de Duque de Caxias)

Data: 20/12/2023 (4a feira)

Horário: 16h30



----------------------------------------



- Cantata de Natal com apresentação da Orquestra da Fundec

Local: Fazenda Paraíso (Rua Lair Silveira Amorim, em frente a Estrada do Tabuleiro, Xerém)

Data: 21/12/2023 (5a feira)

Horário: 11h



---------------------------------------



- Show com Toni Garrido e Orquestra Petrobras Sinfônica

Local: Praça do Pacificador (Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 1.861, Centro de Duque de Caxias)

Data: 21/12/2023 (5a feira)

Horário: 17h30



----------------------------------------



- Mutirão de cirurgias

Local: Hospital do Olho Julio Cândido de Brito (Praça do bairro Dr. Laureano)

Data: 28/12/2023 (5a feira)

Horário: a partir das 7h30



-----------------------------------------



- Lançamento do selo comemorativo em alusão ao aniversário de 80 anos de Duque de Caxias

Local: Prefeitura de Duque de Caxias (Alameda Dona Esmeralda, 206, Jardim Primavera)

Data: 29/12/2023 (5a feira)

Horário: 14h



------------------------------------------



- Festival Caxias 80 anos

Local: Nova Arena da Baixada (Ginásio Poliesportivo – Rodovia Washington Luiz, ao lado do campus Duque de Caxias da UFRJ, na altura de Santa Cruz da Serra)

* 28/12/2023 (5a feira) - a partir das 19h - Shows de Simone Mendes e João Gabriel

* 29/12/2023 (6a feira) - a partir das 19h - Shows de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Clareou e Quintal do Pagodinho

* 30/12/2023 (sábado) - a partir das 15h - Shows de Maria Marçal, Pastor Cláudio Duarte, William Nascimento, Rebanhão, Jorginho de Xerém, Léa Mendonça e Novo Som

* 31/12/2023 (domingo) - a partir das 19h - Shows de Caju pra Baixo, Tá na Mente, Swing & Simpatia e Nosso Bloco