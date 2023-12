Projeto Equinovida, em Caxias, realiza tradicional Festa de Natal - Divulgação

Projeto Equinovida, em Caxias, realiza tradicional Festa de NatalDivulgação

Publicado 14/12/2023 19:14

Duque de Caxias - Na última quarta-feira (13/12), o Projeto Equinovida, do Centro de Equoterapia e Reabilitação para crianças com necessidades especiais, que funciona junto ao Parque Ana Dantas, em Xerém, realizou sua tradicional festa de Natal para todas as crianças que participam do projeto.

Projeto Equinovida, em Caxias, realiza tradicional Festa de Natal Divulgação



A festa teve muita diversão e a presença do Papai Noel, que fez a alegria da criançada. A Prefeitura de Duque de Caxias apoia o projeto desde seu surgimento, em 2007. Além dos pais e das crianças, a festa contou com a participação do Prefeito Wilson Reis; da subsecretária de Reabilitação, Daniele Oliveira; do vereador Junior Reis, entre outras autoridades e colaboradores.



O prefeito Wilson Reis aproveitou a oportunidade para brincar com as crianças e falar da importância do projeto. A festa teve muita diversão e a presença do Papai Noel, que fez a alegria da criançada. A Prefeitura de Duque de Caxias apoia o projeto desde seu surgimento, em 2007. Além dos pais e das crianças, a festa contou com a participação do Prefeito Wilson Reis; da subsecretária de Reabilitação, Daniele Oliveira; do vereador Junior Reis, entre outras autoridades e colaboradores.aproveitou a oportunidade para brincar com as crianças e falar da importância do projeto.

Projeto Equinovida, em Caxias, realiza tradicional Festa de Natal Divulgação

“O Equinovida transforma a vida dessas crianças e a socialização com seus familiares. Aqui, eles desenvolvem várias áreas motoras e sensoriais. A Prefeitura busca sempre apoiar projetos que fazem a diferença na vida das pessoas", concluiu o prefeito.