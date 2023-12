Hospital de Saracuruna participa do encerramento do projeto em Brasília - Divulgação

Publicado 14/12/2023 19:22 | Atualizado 14/12/2023 19:55

Duque de Caxias - Representantes do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), administrado pela Prefeitura de Duque de Caxias, estiveram em Brasília (DF) participando do evento de encerramento do projeto ‘Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil’, referente ao triênio 2021-2023. A iniciativa é do Ministério da Saúde, realizada no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) pelos hospitais Alemão Oswaldo Cruz, BP – a Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hcor, Einstein, Moinhos de Vento e Sírio-Libanês.



O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) esteve à frente das ações do projeto, realizado em uma das unidades de terapia intensiva do HMAPN. O objetivo foi reduzir em 30% as Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS): Infecção Primária da Corrente Sanguínea Associada a Cateter Venoso Central (IPCSL); Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) e Infecção do Trato Urinário Associada ao uso de Cateter Vesical (ITU-AC). O saving (redução de custos) médio agregado estimou uma economia de R$ 924.994,16 para o hospital, baseada nas infecções evitadas.



Durante o período do projeto, diversas ações foram realizadas na unidade hospitalar pelo SCIH, em conjunto com a equipe da UTI, utilizando o Modelo de Melhoria e envolvendo toda equipe multidisciplinar.

A coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, Dra. Leticia Janotti, falou sobre a importância do projeto e os resultados positivos alcançados a partir das ações implementadas na unidade hospitalar.

“As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um grave problema de saúde pública, contribuindo para o aumento do tempo de permanência dos pacientes, além de elevar o custo do tratamento. O resultado alcançado com a implementação das medidas de prevenção em uma das três unidades de terapia intensiva do HMAPN nos motivam a ampliar ações de melhoria nas demais unidades. Com resiliência, estratégia de segurança e trabalho em equipe, podemos tornar nossa assistência mais segura, gerando economia com qualidade e satisfação dos profissionais, pacientes e familiares”.