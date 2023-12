Doutores da Alegria leva magia do Natal para Hospital de Saracuruna - Divulgação

Publicado 14/12/2023 19:51

Duque de Caxias - Dezembro chegou e toda a atmosfera que envolve o espírito do Natal está presente, sejam eles públicos ou privados. Não diferente disto, Doutores da Alegria levou um pouco dessa emoção para o Hospital de Saracuruna, nesta quarta-feira (13/12). A unidade de saúde faz parte do projeto Plateias Hospitalares, que acontece mensalmente desde 2009, levando incursões culturais gratuitas que incluem teatro, música, dança, circo, contação de histórias e poesia.



Na agenda de dezembro, o Natal é o personagem principal com o Cortejo Natalino percorrendo, por aproximadamente 02 horas, a unidade hospitalar, apresentando jogos e cenas teatrais que são amparados e estimulados por um repertório de músicas populares eclético e abrangente. O elenco do Cortejo Natalino é formado por Felipe Haiut, Laura Araujo, Mag Pastori, Nina da Costa Reis e Pedro Nêgo, integrantes do grupo Conexão do Bem. A direção musical fica por conta de Pedro Nêgo e o figurino é de Fernanda Guimarães.

Sobre Doutores da Alegria e sua atuação no Rio de Janeiro

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos. Fundada em 1991 por Wellington Nogueira, transita pelos campos da saúde, da cultura e da assistência social e reforça a cultura como um direito de todos.

Desenvolve o Programa de Palhaços em 15 hospitais de São Paulo, onde está localizada a matriz da instituição, Niterói e Recife. No Rio de Janeiro, com o projeto Plateias Hospitalares desde 2009, mantém uma programação artística permanente e diversa em seis hospitais, com uma programação artística e gratuita que inclui teatro, música, dança, circo e poesia. Tais ações ampliam cada vez mais as relações entre arte e saúde, contribuindo diretamente para o bem-estar de quem está impossibilitado de ter acesso à cultura.

Apesar de o trabalho realizado ser gratuito para os hospitais e o público, a organização fez a opção por contratar profissionais formados em Artes Cênicas e com experiência na linguagem do palhaço, ou seja, os profissionais são remunerados e não voluntários. A associação não realiza ações de pedidos de colaborações nas ruas ou em meios de transporte. Para saber mais sobre o trabalho da instituição e como ser parceiro dos Doutores, basta acessar o site oficial www.doutoresdaalegria.org.br.