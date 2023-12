Última edição do ano da Feira Caxias Shopping acontece neste fim de semana - Divulgação

Última edição do ano da Feira Caxias Shopping acontece neste fim de semanaDivulgação

Publicado 14/12/2023 19:38

Duque de Caxias - Neste fim de semana, dias 16 e 17 de dezembro, o Caxias Shopping realiza a última edição do ano da tradicional Feira Caxias Shopping, evento que reúne no empreendimento pequenos produtores e agricultores familiares que trabalham com cultivo de alimentos sem agrotóxicos na área rural do município de Duque de Caxias.

A feira oferece ao público a oportunidade de adquirir diretamente dos produtores – e com ótimos preços – uma grande diversidade de alimentos selecionados, como plantas, hortaliças, legumes e frutas, ovo caipira, além de deliciosos produtos artesanais, como bolos e pães, conservas, temperos caseiros, entre outras delícias.

A Feira Caxias Shopping faz parte do projeto “Caxias Shopping Sustentável”, que tem como principal objetivo melhorar a qualidade de vida da comunidade e do ambiente onde o shopping está inserido. O evento é uma parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, a Secretaria Municipal de Agricultura e a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias.

A visitação é gratuita e o evento acontece, das 12h às 18h, na praça em frente à CVC. Para mais informações acesse o site www.caxiasshopping.com.br

SERVIÇO:

Feira Caxias Shopping

Data: 16 e 17 de dezembro

Horário: 12h às 18h

Local: Praça em frente à CVC