Publicado 15/12/2023 20:04

Duque de Caxias - A manhã desta sexta-feira (15) foi de festa para os funcionários e pacientes da UBS – Unidade Básica de Saúde Fátima de Oliveira Thomaz, do bairro Jardim Leal, em Duque de Caxias, com direito a coffee break e bolo comemorativo.

UBS Jardim Leal comemora dois anos de funcionamento Camille Lopes/Divulgação

Inaugurada em dezembro de 2021, a unidade realiza mais de 15 mil atendimentos por ano e atende pacientes residentes na região, de outros municípios dae até da capital.A comemoração contou com a presença do, da secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, de parentes da moradora que deu nome ao posto de saúde e do vereador Cláudio Thomaz.A UBS Jardim Leal funciona na Avenida Pedro Lessa, 17, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, oferecendo atendimento clínico, nutricional, pediátrico e odontológico, além de contar com salas de curativo, imunização e de apoio aos profissionais de saúde.A diretora da unidade, Cristina Silva, disse que a UBS oferece também atendimento pré-natal, preventivos e fisioterapia RPG.