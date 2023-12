Caxias realiza fórum contra feminicídio em comemoração aos 80 anos - Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:31

Duque de Caxias - Para celebrar a data que marca os 80 anos de emancipação do município de Duque de Caxias, celebrado no próximo dia 31, a Prefeitura de Duque de Caxias realizará, nesta quarta-feira, 20/12, às 16h30, na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, o Fórum contra o Feminicídio. O evento abordará o tema do combate à violência contra a mulher e contará com a presença da delegada da DEAM de Duque de Caxias, dra. Fernanda Fernandes, além de outras autoridades da segurança pública.



De acordo com a delegada, é muito importe informar as mulheres sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da violência doméstica.

“Iremos abordar diversos tipos de violência que a mulher sofre, como a moral, patrimonial, psicológica, sexual e física. As mais conhecidas são a sexual e a física. Só que geralmente a primeira fase do ciclo de violência é a psicológica, moral e patrimonial, que é a fase da tensão. A segunda fase do ciclo é a explosão, que geralmente vêm com as violências físicas,” explicou a delegada da DEAM.



Já na quinta-feira, 21/12, dois eventos culturais movimentarão a cidade. A Orquestra da Fundec se apresentará para os internos do maior centro de recuperação de dependentes químicos do país, na Fazenda Paraíso, em Xerém, às 11h. Na Praça do Pacificador, no mesmo dia, às 18h, haverá apresentação na boca pra fora do Teatro Raul Cortez do Orquestra Petrobras Sinfônica e show com Toni Garrido.