Novos conselheiros tutelares de Caxiam tomam posse - Divulgação

Publicado 18/12/2023 17:16

Duque de Caxias - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou a diplomação dos conselheiros tutelares que irão compor os seis conselhos que abrangem todo o município de Duque de Caxias.



A cerimônia contou com a presença do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes; da subsecretária de Assistência Social, Aline Ribeiro; da subsecretária de Direitos Humanos, Andrea Santos; da promotora de justiça da Vara da Infância e Juventude de Duque de Caxias, Dra. Elaine Christina, e da representante da comissão eleitoral especial, Dra. Ana Marta.



Entre os dias 12 e 15/12 (terça a sexta-feira), aconteceu a capacitação dos conselheiros tutelares que foram eleitos para o mandato de 2024 a 2027 e da equipe do CMDCA, no auditório da OAB - Duque de Caxias. Para a subsecretária de Assistência Social, Aline Ribeiro, o trabalho do conselheiro tutelar é imprescindível, pois ele carrega a responsabilidade de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes:

“O processo de escolha dos conselheiros é importante porque garante que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. A função de um conselheiro tutelar é proteger e cuidar dos pequenos da nossa sociedade, para que eles alcancem seu pleno desenvolvimento e tenham segurança”, declarou Ribeiro.



No dia 10/01, às 13h30, os conselheiros participarão da cerimônia de posse, que vai acontecer no Teatro Raul Cortez, localizado na Praça do Pacificador, centro de Duque de Caxias.