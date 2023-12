Caxias realiza XI Conferência Municipal de Cultura - Divulgação

Publicado 19/12/2023 21:24

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT-DC) realizou a décima primeira edição da Conferência Municipal de Cultura, na quadra da Acadêmicos do Grande Rio, com eleição dos novos representantes da Sociedade Civil para compor o Conselho Municipal de Política Cultural.

Na cerimônia de abertura, a Secretária da Pasta, Simone Sangelis, falou sobre a importância da Conferência para a construção de novas políticas culturais do município.

“Com a realização dessa Conferência, temos a oportunidade de eleger um Conselho Municipal de Política Cultural de forma justa e democrática, para continuarmos a pensar juntos, enquanto governo e sociedade civil, na construção de novas políticas públicas para o setor cultural de Duque de Caxias”, ressaltou a Secretária de Cultura e Turismo.

Na XI Conferência Municipal de Cultura, foram eleitos 11 conselheiros e 11 suplentes, representantes da Sociedade Civil que irão ocupar, pelos próximos 2 anos (2024 e 2025), as seguintes cadeiras: Música; Artes Plásticas e Visuais; Artes Cênicas (teatro e circo); Dança; Produção Cultural; Audiovisual; Artesanato; Literatura, Biblioteca e Salas de Leitura; História, Patrimônio Arqueológico, Arquitetônico, Artístico e Cultural; Culturas Populares e Culturas Afro-Brasileiras ou Povos Indígenas. A posse dos novos conselheiros eleitos para o Conselho Municipal de Política Cultural de Duque de Caxias está marcada para abril de 2024.



Tendo em vista a execução da Lei Paulo Gustavo e a chegada da Lei Aldir Blanc 2, que deverá financiar projetos culturais, montagem de cursos, pesquisas e estudos no setor, entre outras finalidades, Simone Sangelis também falou das ações da SMCT para os próximos anos.

“Este ano já vimos uma mudança importante no fortalecimento cultural do país e nos próximos anos vamos trabalhar ainda mais por uma política de cultura descentralizada, a fim de que toda a população tenha acesso a projetos culturais, à formação e mais oportunidades para as manifestações locais”, finalizou.