Caxias realiza reunião sobre Plano Municipal de Segurança AlimentarDivulgação

Publicado 19/12/2023 21:03

Duque de Caxias - A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (CAISAN-DC) se reuniu nesta segunda-feira (18/12), no auditório da Prefeitura, com o objetivo de ajustar as metas para o Plano de Ação para 2024. Além disso, o encontro teve, como pauta, a leitura e aprovação da ATA da 53ª reunião, encaminhamentos e informes gerais.

Durante a reunião, foi realizada uma apresentação sobre a definição de Segurança Alimentar e Nutricional. De acordo com a explicação, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidades suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo, como base, práticas alimentares promotoras da saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

Outro ponto que foi destacado é a importância do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Foi esclarecido que se trata de um sistema público que possibilita a gestão intersetorial e participativa e a articulação entre os entes federados (federal, estadual e municipal) para a implementação das políticas promotoras da SAN (Segurança Alimentar Nutricional). Ainda foi reforçado que o conteúdo do 2º Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN) está disponibilizado, e pode ser baixado na íntegra, no site da Prefeitura.