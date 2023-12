Missa solene dá início aos festejos de 80 anos de Caxias - Divulgação

Missa solene dá início aos festejos de 80 anos de CaxiasDivulgação

Publicado 19/12/2023 21:17

Duque de Caxias - A cidade de Duque de Caxias deu início, na última segunda-feira (18), à programação de festividades pelos 80 anos de emancipação política do município com uma missa solene na Catedral de Santo Antônio, localizada na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, no Centro da cidade.



A missa começou às 19h, foi presidida pelo Bispo Dom Tarcísio Nascentes dos Santos e pelo padre Renato Gentile que abençoaram a cidade e as famílias caxienses. Devotos e autoridades participaram da solenidade religiosa. Estiveram presentes o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel Reis, o procurador geral do município, Dr Fabrício Gaspar Rodrigues, o secretário municipal de Comunicação Social, Aroldo Brito, e a empresária Jane Pereira.

Missa solene dá início aos festejos de 80 anos de Caxias Divulgação



O município de Duque de Caxias completa 80 anos de fundação no próximo dia 31. Para celebrar a data, a Prefeitura está promovendo uma extensa programação cultural e religiosa durante todo o mês de dezembro.



Veja a programação completa no O município de Duque de Caxias completa 80 anos de fundação no próximo dia 31. Para celebrar a data, a Prefeitura está promovendo uma extensa programação cultural e religiosa durante todo o mês de dezembro.Veja a programação completa no link