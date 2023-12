Primeiro hospital de cardiologia está sendo construído em Caxias - Divulgação

Primeiro hospital de cardiologia está sendo construído em CaxiasDivulgação

Publicado 20/12/2023 16:45

Duque de Caxias - Duque de Caxias vai ganhar, em breve, o primeiro Hospital Público de Cardiologia da Baixada Fluminense. Com recursos dos governos federal, estadual e municipal, o Hospital do Coração São José está sendo construído próximo ao centro do município e terá dois blocos que serão interligados por uma passarela sobre a Rua Nobre de Lacerda. A nova unidade fará, entre outros procedimentos, cateterismo, angioplastia e cirurgia cardíaca.

O hospital funcionará 24 horas por dia, de domingo a domingo. A previsão é de que sejam realizados 60 procedimentos de cateterismo por dia, podendo chegar a 22 mil cirurgias por ano. Os atendimentos serão feitos por regulação, ou seja, através de encaminhamento de outras unidades hospitalares. A expectativa é ajudar a zerar a fila de pacientes crônicos.



No local, funcionava o antigo Hospital São José, adquirido pela Prefeitura e que durante a pandemia funcionou como unidade de tratamento da Covid-19, salvando muitas vidas. O prédio passa por obras de reforma e adequação. No segundo bloco, as obras avançam sob supervisão da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil. Além dos trabalhos internos, estão sendo instalados, na cobertura, o sistema de refrigeração central. A construção da passarela para conexão dos prédios será iniciada em breve.