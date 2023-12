Fórum contra o feminicídio alerta sobre violência contra mulher - Divulgação

Publicado 21/12/2023 20:09

Duque de Caxias - A cidade de Duque de Caxias completa 80 anos de emancipação no próximo dia 31. Para homenagear a data, a Prefeitura realizou, na Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, o Fórum contra o Feminicídio. O evento propôs um diálogo de esclarecimento sobre o ciclo da violência contra a mulher.



Estiveram presentes a delegada da DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Dra Fernanda Fernandes; a diretora do Departamento da Mulher, Cláudia Braga; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha – Duque de Caxias, Neuseli Pereira; o coordenador do CR Homem, Roney Rodrigues de Oliveira, e a idealizadora do Projeto “Nunca Mais”, Rosana Louzada.



Bastante interessada no tema, a técnica em Eletricidade, Gilsa Rodrigues da Costa, de 49 anos, contou que o assunto é muito importante para todos os cidadãos.

“A sociedade tem que discutir esta questão de violência de gênero. Na minha concepção, o feminicídio destrói a vida de uma família inteira. A violência contra a mulher tira o direito dela de ir e vir, trabalhar e estudar”, disse a moradora do bairro Chácaras Rio-Petrópolis.



Durante a palestra, a delegada da DEAM-Duque de Caxias, dra Fernanda Fernandes, pontuou situações em que a mulher pode se proteger contra o feminicídio.

“O Brasil, atualmente, ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídios. Nós temos 193 países no mundo e o nosso País é o quinto onde as mulheres mais morrem pelo simples fato de serem mulheres. Este é um dado estarrecedor”, destacou.