III Colégio da PM realiza formatura dos alunos do 9º ano - Divulgação

III Colégio da PM realiza formatura dos alunos do 9º anoDivulgação

Publicado 22/12/2023 19:11

Duque de Caxias - O Terceiro Colégio da Polícia Militar – Duque de Caxias, realizou, hoje (22/12), na Igreja da Lagoinha, a formatura dos alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental ll, com entrega de certificados e medalhas aos estudantes. A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, professores, pais e responsáveis.



Com sorrisos nos rostos, o advogado Flaviano Costa e a formanda Flávia Costa, de 15 anos, expressaram sentimento de satisfação por terem vencido uma etapa muito importante na vida escolar da adolescente.

III Colégio da PM realiza formatura dos alunos do 9º ano Divulgação

"Estamos muito felizes por um ciclo que se completa na vida da minha filha. Ela encerra o Ensino Fundamental e vai dar início ao Ensino Médio. É uma alegria muito grande pra toda a minha família”, disse orgulhoso.



A comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. Nádia Luana Cardoso, agradeceu a presença dos familiares dos estudantes e motivou os alunos a estudar cada vez mais.

“Sem a parceria da família nada disso seria possível. Então, sou muito grata pela presença de cada um neste dia tão importante. Quero reforçar também aos alunos que nesta nova fase eles continuem formando a sua própria identidade e sejam protagonistas das suas histórias. Vocês são indivíduos que demonstram desejo incansável pelo autoconhecimento e são vencedores”, declarou a militar.

III Colégio da PM realiza formatura dos alunos do 9º ano Divulgação



Já o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, parabenizou o excelente trabalho desenvolvido pela comandante do lll CPM/ERJ. Já o, parabenizou o excelente trabalho desenvolvido pela comandante do lll CPM/ERJ.

“Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de comparecer a mais uma solenidade desta escola, que é o nosso orgulho na cidade. Uma instituição pública que conquista medalhas em várias olimpíadas de conhecimento. Hoje estamos aqui celebrando o final do ano letivo e a formatura dos alunos do 9º Ano de Escolaridade. Parabéns ao corpo docente, às famílias e aos alunos”, finalizou o prefeito.