Mosquito Aedes Aegypti transmite a dengue - Reprodução

Publicado 22/12/2023 19:05

Duque de Caxias - Com o objetivo de intensificar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, fará a entrega de 15 motos fumacê, reforçando a frota de veículos da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ) no município.

A cerimônia de entrega das motocicletas acontecerá neste sábado (23/12), às 10h, na Praça do Pacificador, no centro do município, onde será realizado também um mutirão com ações voltadas para a prevenção e conscientização da população. A ação contará ainda com equipe de difícil acesso, equipe de pontos estratégicos (Borracheiros, Galpões e Ferros-Velhos), equipe de desratização, Vigiágua, além de atividades educativas de prevenção e combate ao mosquito.

Serviço

“Entrega de 15 motos fumacê e mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti”

Sábado, 23/12, às 10h

Praça do Pacificador – Centro – DC

Realização: Prefeitura de Duque de Caxias – Secretaria Municipal de Saúde - Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses (SVAVZ)