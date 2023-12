Mais de 400 pessoas recebem próteses dentárias em Caxias - Divulgação

Publicado 22/12/2023 19:19

Duque de Caxias - Proporcionar saúde bucal e um Natal sorridente! Esse foi o presente que a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, proporcionou a centenas de pessoas, nessa quinta-feira (21), com a entrega de mais de 400 próteses dentárias aos pacientes atendidos pelo Consultório de Prótese Dentária, instalado no CRAESM-Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher, no 4º Distrito, Xerém.

A iniciativa da Prefeitura faz parte do serviço prestado pelo Departamento de Saúde Bucal, através do Consultório de Prótese Dentária municipal, inaugurado no mês de agosto deste ano. Trata-se de mais um serviço gratuito, voltado para a saúde e reabilitação oral, e que vem somar aos outros serviços já oferecidos à população pela rede de Atenção à Saúde Bucal do município.



A entrega foi organizada pela Dra. Adriana Claro, Diretora do Departamento de Saúde Bucal, e pelo Dr. Leandro Alcântara, cirurgião dentista responsável pelo consultório, que fez questão de receber os pacientes vestido de Papai Noel.

“Estamos felizes por cumprir o que foi prometido aos pacientes: de que passariam o Natal com suas próteses. Graças a essa iniciativa da Prefeitura, estamos devolvendo o sorriso e compartilhando alegria com nossos pacientes”, declarou o ‘Papai Noel’ e cirurgião dentista, Leandro Alcântara.

Bárbara Santos, 36 anos, moradora de Xerém, foi a primeira a receber sua prótese dentária. A felicidade estava estampada no seu sorriso.

“Eu esperei muito por esse momento e meu sonho era passar o Natal com a minha dentadura. Sonho realizado! Sou muito grata por tudo que vocês estão fazendo por mim e por todas as pessoas que, como eu, não têm condições de pagar por esse serviço”, disse a emocionada Bárbara.



O Consultório de Prótese Dentária funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, no CRAESM-Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher (CRAESM), localizado na Rua Vinte e Cinco de Agosto, n. 01 – Vila Santa Alice, Xerém – DC.